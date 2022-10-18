Каменский об Овечкине: «У него нормальное начало сезона. Он же не обязан в каждом матче забивать»

оценил выступление на старте сезона-2022/23.

Капитан забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в матче с «Ванкувером» (6:4). Всего на его счету 5 (2+3) баллов в 4 играх сезона.

«Ну как неудачно? Нормально сезон у него начался, он же не обязан в каждом матче забивать. Он уже из года в год доказывает свое мастерство, поэтому не надо придумывать то, чего нет.

Это хоккей. Есть игры, где можно забросить 2-3 шайбы или же вовсе не забить. Поэтому у Александра нормальное начало сезона, не надо на него давить и что-то додумывать. Пусть спокойно играет и забивает голы», – сказал олимпийский чемпион.

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