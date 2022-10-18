Плющев об Овечкине: «Не сомневался, что Саша найдет свою игру. Сезон только начинается, каждый входит в него по-разному»

поделился мыслями об игре в сезоне-2022/23.

Капитан забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в матче с «Ванкувером» (6:4). Всего на его счету 5 (2+3) баллов в 4 играх сезона.

«Причин не совсем удачного начала сезона может быть множество, поэтому гадать здесь я не собираюсь.

Вопрос в другом. Все-таки сезон только начинается, и каждый входит в него по-разному. И в том, что Саша найдет свою игру, я даже не сомневаюсь и не сомневался», – заявил заслуженный тренер России.

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