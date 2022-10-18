Вячеслав Быков: «Панарин и Ничушкин – уральские самоцветы. В Челябинске умеют создавать уникальных игроков»

назвал и уральскими самоцветами.

Бывший главный тренер сборной России высказался о том, что Панарин занимает первое место в списке бомбардиров, а Ничушкин делит лидерство в гонке снайперов .

– Можно только порадоваться за наших ребят и пожелать им и в дальнейшем удержать эти позиции.

– Вас радует то, что это воспитанники вашего родного челябинского хоккея?

– Меня в принципе радует то, что наши парни показывают свое мастерство на высшем уровне и доминируют на нем. А то, что это еще и челябинские воспитанники, радует вдвойне. Хороший пример и для следующего поколения челябинских мальчишек. Браво тренерам и воспитателям!

Панарин и Ничушкин – это уральские самоцветы. В Челябинске умеют создавать уникальных игроков, – считает Быков.

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