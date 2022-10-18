Юрий Новиков: «Наши игроки в НХЛ останутся русскими до конца. Эти корни из нашей души вырвать нельзя»

Юрий Новиков поделился мыслями о выступлении российских хоккеистов в .

– Мы верили и верим в любого нашего игрока, который выступает в НХЛ. Держим за них кулачки. Может, с улыбкой, но мы верили в , когда у него была космическая безголевая серия.

В коротком интервью мы не можем похвалить всех наших героев. Топовые хоккеисты на виду, но Наместников, Дадонов и другие – это тоже важные представители нашей страны. Важно и то, как будет развиваться в , вратарю нужно найти свою команду.

Я еще бы обратил внимание, как искренне в хоккее радуются заброшенным шайбам. Шведы, американцы, россияне обнимаются и празднуют вместе. Такой искренности в жизни сейчас не увидим – мы перестали друг друга уважать, а какой пример нам показывают ребята из НХЛ.

– Благодаря нашим игрокам в НХЛ положительно говорят и о России?

– Конечно. Мне очень не нравится, когда говорят, что кто-то из наших игроков стал американцем. Какие бы они майки, канадские и американские, ни носили, они все равно останутся русскими до конца. Эти корни из нашей души вырвать нельзя.

Они принимают американский социум и образ жизни, но что из этого? Все равно у них русские лица. Когда они говорят по-английски, то думают и шутят по-русски, – заявил заслуженный тренер России.