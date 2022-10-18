Валерий Каменский: «У «Колорадо» уверенная, чемпионская игра. Думаю, команда является одним из претендентов на Кубок Стэнли»

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Валерий Каменский Нэтан Маккиннон Валерий Ничушкин ТАСС Хоккей

Валерий Каменский поделился мнением об игре «Колорадо» в сезоне-2022/23.

Форвард «Эвеланш» Нэтан Маккиннон набрал 3 (1+2) балла в матче с «Миннесотой» (6:3). Он стал первым хоккеистом клуба после Каменского (сезон-1995/96), набравшим очки в 3 или более играх подряд со старта сезона.

«Это, конечно, удивительно и почетно, что я так долго удерживал такой рекорд в «Колорадо».

У команды уверенная, чемпионская игра, и я думаю, что она является одним из претендентов на Кубок Стэнли как по составу, так и по игре.

Тому же Ничушкину выигрыш кубка придаст уверенности. Он знает, что делает в команде, тренеры его правильно используют, от этого и результат», – сказал олимпийский чемпион.

Напомним, «Колорадо» является действующим обладателем Кубка Стэнли.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные