Валерий Каменский: «У «Колорадо» уверенная, чемпионская игра. Думаю, команда является одним из претендентов на Кубок Стэнли»

поделился мнением об игре в сезоне-2022/23.

Форвард «Эвеланш» набрал 3 (1+2) балла в матче с «Миннесотой» (6:3). Он стал первым хоккеистом клуба после Каменского (сезон-1995/96), набравшим очки в 3 или более играх подряд со старта сезона.

«Это, конечно, удивительно и почетно, что я так долго удерживал такой рекорд в «Колорадо».

У команды уверенная, чемпионская игра, и я думаю, что она является одним из претендентов на как по составу, так и по игре.

Тому же Ничушкину выигрыш кубка придаст уверенности. Он знает, что делает в команде, тренеры его правильно используют, от этого и результат», – сказал олимпийский чемпион.

Напомним, «Колорадо» является действующим обладателем Кубка Стэнли.