Дронов о возвращении в «Металлург»: «Не впечатлил уровень АХЛ – ничего сверхъестественного. Лучше играть в России»

Григорий Дронов назвал причины возвращения в Россию из системы клуба НХЛ.

5 октября стало известно, что и Дронов расторгли контракт по согласию сторон спустя два дня после подписания.

– Почему решил вернуться в Магнитогорск?

– Не хотел мотаться между и АХЛ. Мне сказали, что в «Каролине» восемь защитников, и для меня места нет. Чтобы подняли из фарма, надо было ждать травмы игроков основы, а молиться на это я не хотел. Позвонил агенту и сказал, чтобы он начал переговоры с .

– А почему поехал именно в «Каролину»?

– Она самый большой интерес проявила. И там было место для леворукового защитника – поэтому остановились с агентом на этом варианте.

– Когда ехал в «Каролину», знал состав команды? С кем придется конкурировать?

– Да. Но на тот момент не было защитника Кэлвина де Хаана. А когда я приехал, с ним уже подписали контракт.

Я планировать начать играть с третьей пары, а дальше все зависело бы от меня. В команде из восьми защитников было только трое леворуких, и до появления Де Хаана у меня были шансы.

Я хорошо себя показал в тренировочном лагере, но там все защитники сильные и на больших контрактах. Следовало ожидать постоянной ротации.

– Знал, что будет двусторонний контракт?

– Да. Когда ехал в Америку, рассматривал АХЛ – когда приехал, увидел уровень лиги и понял, что не хочу там играть.

На турнире новичков можно было это почувствовать, так как многие игроки из – это не мое. Лига, конечно, хорошая, но я подумал, что лучше играть в России и стараться выиграть Кубок Гагарина.

– Как тебя отпустили в Россию через два дня после заключения контракта?

– Мы не заключали контракт, а только пришли к договоренностям. Я должен был идти его подписывать на следующий день, но не стал.

Вообще не было никаких официальных соглашений. Рад, что так вышло. Руки были развязаны, и я смог вернуться в .

Скажу сразу, не было финансового фактора в решении вернуться. Я и так знал, какие будут суммы, это не имело значения. Не впечатлил уровень АХЛ – не увидел ничего сверхъестественного.

– Почему не стал рассматривать другие варианты в НХЛ?

– Мной интересовались сильные клубы, я оценил свои шансы, и они там невелики. Тем более составы к старту сезона уже были сформированы, – сказал хоккеист в интервью Sports.ru.