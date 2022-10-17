Дронов о возвращении в «Металлург»: «Не впечатлил уровень АХЛ – ничего сверхъестественного. Лучше играть в России»
Григорий Дронов назвал причины возвращения в Россию из системы клуба НХЛ.
5 октября стало известно, что «Каролина»и Дронов расторгли контракт по согласию сторон спустя два дня после подписания.
– Почему решил вернуться в Магнитогорск?
– Не хотел мотаться между НХЛ и АХЛ. Мне сказали, что в «Каролине» восемь защитников, и для меня места нет. Чтобы подняли из фарма, надо было ждать травмы игроков основы, а молиться на это я не хотел. Позвонил агенту и сказал, чтобы он начал переговоры с «Металлургом».
– А почему поехал именно в «Каролину»?
– Она самый большой интерес проявила. И там было место для леворукового защитника – поэтому остановились с агентом на этом варианте.
– Когда ехал в «Каролину», знал состав команды? С кем придется конкурировать?
– Да. Но на тот момент не было защитника Кэлвина де Хаана. А когда я приехал, с ним уже подписали контракт.
Я планировать начать играть с третьей пары, а дальше все зависело бы от меня. В команде из восьми защитников было только трое леворуких, и до появления Де Хаана у меня были шансы.
Я хорошо себя показал в тренировочном лагере, но там все защитники сильные и на больших контрактах. Следовало ожидать постоянной ротации.
– Знал, что будет двусторонний контракт?
– Да. Когда ехал в Америку, рассматривал АХЛ – когда приехал, увидел уровень лиги и понял, что не хочу там играть.
На турнире новичков можно было это почувствовать, так как многие игроки из АХЛ – это не мое. Лига, конечно, хорошая, но я подумал, что лучше играть в России и стараться выиграть Кубок Гагарина.
– Как тебя отпустили в Россию через два дня после заключения контракта?
– Мы не заключали контракт, а только пришли к договоренностям. Я должен был идти его подписывать на следующий день, но не стал.
Вообще не было никаких официальных соглашений. Рад, что так вышло. Руки были развязаны, и я смог вернуться в КХЛ.
Скажу сразу, не было финансового фактора в решении вернуться. Я и так знал, какие будут суммы, это не имело значения. Не впечатлил уровень АХЛ – не увидел ничего сверхъестественного.
– Почему не стал рассматривать другие варианты в НХЛ?
– Мной интересовались сильные клубы, я оценил свои шансы, и они там невелики. Тем более составы к старту сезона уже были сформированы, – сказал хоккеист в интервью Sports.ru.
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