«Каролина» и Дронов расторгли контракт по согласию сторон спустя 2 дня после подписания

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Григорий Дронов покидает клуб НХЛ спустя несколько дней после подписания контракта.

«Каролина» и 24-летний российский защитник договорились о расторжении соглашения по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что 3 октября клуб объявил о переходе Дронова, после чего он был отправлен в АХЛ.

Дронов провел 6 сезонов в КХЛ за «Металлург».

В минувшем он сыграл только 6 матчей в регулярном чемпионате, а в плей-офф принял участие в 24 играх и набрал 14 (5+9) очков при полезности «+9» и среднем времени на льду 21:03.

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