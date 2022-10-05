«Каролина» и Дронов расторгли контракт по согласию сторон спустя 2 дня после подписания

Григорий Дронов покидает клуб спустя несколько дней после подписания контракта.

и 24-летний российский защитник договорились о расторжении соглашения по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что 3 октября клуб объявил о переходе Дронова, после чего он был отправлен в .

Дронов провел 6 сезонов в за .

В минувшем он сыграл только 6 матчей в регулярном чемпионате, а в плей-офф принял участие в 24 играх и набрал 14 (5+9) очков при полезности «+9» и среднем времени на льду 21:03.