Вице-президент «Металлурга» о Дронове: «Предварительная договоренность есть, он решил вернуться»

Сергей Ласьков сообщил, что Григорий Дронов решил вернуться в «Металлург».

«Предварительная договоренность есть, он решил в этом году вернуться. Мы подали запрос, теперь посмотрим, как там отработают, чтобы его трансферная карта из США попала в нашу федерацию.

Сам Григорий должен сегодня ночью прилететь в Магнитогорск и завтра приступить к тренировкам», – сказал первый вице-президент и директор «Металлурга».

5 октября стало известно, что «Каролина» и Дронов расторгли контракт по согласию сторон спустя 2 дня после подписания. Защитник играл за «Металлург» с 2016 по 2022 год.