Гомоляко о Дронове в «Каролине»: «Если человек хочет ехать в НХЛ, он должен ехать. Удачи Грише и всегда играть в основе. Если нет, надо возвращаться»

Теги Металлург Мг Каролина Сергей Гомоляко НХЛ КХЛ Матч ТВ Григорий Дронов Хоккей

«Металлург» пожелал удачи защитнику Григорию Дронову в «Каролине». 

Сегодня стало известно, что игрок подписал с «Харрикейнс» контракт новичка на год.

Россиянин был отправлен в фарм-клуб «ураганов» в АХЛ – «Чикаго Вулвс». 

«Я всегда говорил, что мечта хоккеиста должна сбываться. Если человек хочет ехать в НХЛ, он должен ехать. Рад за Гришу, что он подписал полноценный контракт с «Каролиной». Желаю ему удачи и чтобы всегда играть в первой команде.

А если не будешь в первой команде, то, конечно, надо возвращаться домой и играть здесь. Мы его всегда ждем, двери открыты – но хотелось бы, конечно, чтобы Гриша закрепился в первой команде и играл там. Мы желаем ему удачи», – сказал спортивный директор клуба из Магнитогорска Сергей Гомоляко.

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