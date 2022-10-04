Гомоляко о Дронове в «Каролине»: «Если человек хочет ехать в НХЛ, он должен ехать. Удачи Грише и всегда играть в основе. Если нет, надо возвращаться»

пожелал удачи защитнику Григорию Дронову в «Каролине».

Сегодня стало известно, что игрок подписал с «Харрикейнс» контракт новичка на год.

Россиянин был отправлен в фарм-клуб «ураганов» в АХЛ – «Чикаго Вулвс».

«Я всегда говорил, что мечта хоккеиста должна сбываться. Если человек хочет ехать в , он должен ехать. Рад за Гришу, что он подписал полноценный контракт с «Каролиной». Желаю ему удачи и чтобы всегда играть в первой команде.

А если не будешь в первой команде, то, конечно, надо возвращаться домой и играть здесь. Мы его всегда ждем, двери открыты – но хотелось бы, конечно, чтобы Гриша закрепился в первой команде и играл там. Мы желаем ему удачи», – сказал спортивный директор клуба из Магнитогорска Сергей Гомоляко.