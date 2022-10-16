Джей Ти Миллер: «Я был на льду во время всех 8 гребаных голов. Я расстроен, беру на себя обязательство стать лучшим игроком»

Джей Ти Миллер выразил недовольство своей игрой.

Нападающий «Ванкувера» высказался после матча против «Филадельфии». Клуб вел 2:0 после первого периода, но уступил со счетом 2:3.

Всего в первых двух играх сезона НХЛ «Кэнакс» пропустили восемь голов.

«Я был на льду во время всех восьми гребаных голов. Я расстроен.

Я беру на себя обязательство стать лучшим игроком. Это не соответствует моим стандартам. Так что я не буду давать комментарии от имени команды, команда борется.

Я просто разочарован. Речь не обо мне. Но я не собираюсь сидеть здесь и говорить о том, как мы играли, когда я даже не могу служить примером для остальных», – сказал Миллер.