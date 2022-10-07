Макдэвид – главный претендент на «Харт Трофи», Капризов – 5-й, Панарин – 6-й (NHL.com)

Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» – главный претендент на «Харт Трофи» в сезоне-2022/23.

Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате .

Макдэвид стал первым в голосовании, в котором приняли участие 15 авторов официального сайта лиги. Каждый из выборщиков называл свою пятерку кандидатов, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.

Капитан «Эдмонтона» набрал 67 баллов при 10 первых местах.

Вторым стал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс (41 балл, 1 первое место). Третье место занял Нэтан Маккиннон из «Колорадо» (25 баллов, 1 первое место).

Баллы также получили Кэйл Макар («Колорадо», 21 балл, 2 первых места), ( , 17 баллов), («Рейнджерс», 9 баллов, 1 первое место), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 6 баллов), Джонни Годро («Коламбус», 6 баллов), Роман Йоси («Нэшвилл», 6 баллов), Александр Барков («Флорида», 4 балла), Брэйден Пойнт ( , 4 балла), Джонатан Юбердо («Калгари», 3 балла), Джей Ти Миллер («Ванкувер», 3 балла), Мэттью Ткачак («Флорида», 3 балла), Сидни Кросби («Питтсбург», 3 балла), Игорь Шестеркин («Рейнджерс», 2 балла), Давид Пастрняк («Бостон», 2 балла), Джек Хьюз «Нью-Джерси», 2 балла), Себастьян Ахо («Каролина», 1 балл).