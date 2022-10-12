Фридман о переговорах Хорвата с «Ванкувером»: «Многие говорят о тупике. Тот, кто думает, что его новый кэпхит начнется с цифры 6, находится в мире грез»

высказался о контрактной ситуации капитана «Ванкувера» .

У 27-летнего игрока остался один год по контракту с кэпхитом 5,5 миллиона долларов. Он может стать неограниченно свободным агентом следующим летом.

Канадец выступает за «Кэнакс» с 2014 года. В его активе 572 матча в и 366 (170+196) очков. В 23 матчах Кубка Стэнли добавил 16 (11+5) баллов.

«Многие источники используют одинаковую формулировку: «тупиковая ситуация». Я стараюсь не слишком волноваться из-за таких сообщений (это проще, когда речь не про ваш собственный контракт), потому что в подобных переговорах бывают перепады.

О будущем можно судить по прошлому. Помните, месяцами обозначал, что не даст Миллеру контракт на 7 лет и 8 миллионов долларов в год, а потом сделал это. Хорват – прирожденный игрок «Кэнакс». Пока не доказано обратное, я считаю, что продления хотят все.

При этом летние подписания Мэтью Барзала, Джордана Кайру и Роберта Томаса изменили рынок, как и ожидаемый рост потолка зарплат в 2024 году.

Некоторые ванкуверцы не были в восторге из-за того, что я использовал кэпхит Шона Кутюрье (7,75 млн долларов) в качестве сопоставимого для Хорвата. Но любой, кто думает, что его новый кэпхит начнется с цифры 6, находится в мире грез – типа волшебной страны Оз», – написал инсайдер Sportsnet в своей колонке.