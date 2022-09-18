Будро о Петтерссоне: «Если он здоров, у его прогресса нет верхнего предела. Может играть в любой ситуации, даже хитует»

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Брюс Будро считает, что Элиас Петтерссон продолжит прогрессировать. 

«Я думаю, что он может играть с кем угодно. Я думаю, он доказал, что может играть в любой ситуации. 

Летом я пересматривал игры, и вы знаете... Он может играть в тело. Да, он хитует (49 силовых приемов в 80 матчах, 10-е место среди форвардов команды в минувшем сезоне – прим. Sports.ru). Он может хорошо играть в меньшинстве. У него это получалось.

Атакующие моменты так или иначе приложатся. Я убежден, что у его прогресса нет верхнего предела, если он здоров», – сказал главный тренер «Ванкувера»

По его словам, «Кэнакс» не собираются переводить шведа на фланг. Таким образом, Петтерссон, Джей Ти Миллер и Бо Хорват будут центрами трех первых звеньев. 

«Я думаю, легко сказать, что никто из них не будет считаться игроком третьего звена, потому что они будут выходить в большинстве», – добавил Будро. 

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