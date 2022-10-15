Сушко об отмене гола «Динамо» в концовке овертайма с «Сибирью»: «Была надежда, что с сиреной забьем, но как получилось. Обидно, конечно»

Нападающий высказался о поражении от .

Московская команда проиграла по буллитам в матче регулярного сезона Фонбет КХЛ (3:4).

– Хорошо начали, но потом чуть перестали отталкиваться от нашей игры и получили немного нелогичные голы. Хорошо, что не сдались и продолжили работать. Считаю, что должны были побеждать. В третьем периоде очень много моментов было. Возможно, где-то не повезло.

– Вот этот гол, когда забиваешь в овертайме на последней секунде, а потом его отменяют, сбивает настрой?

– Нет, тем более, что Джо даже не радовался. А я наоборот смотрел на судью, он показал, что был гол – подумал, что засчитали. Конечно, обидно, но значит так должно было сложиться.

– Чувствовали, что пограничная была, да?

– Я когда бежал и Менелл разворачивался, смотрел, сколько времени осталось. Была надежда, что с сиреной забьем, но как получилось, – сказал Сушко.