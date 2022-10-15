Мартемьянов о 4:3 с «Динамо»: «В первых периодах соперник был мобильнее – поддушил, забил хорошие голы. В перерыве говорили, что терять больше нечего»
Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча с «Динамо».
Новосибирский клуб одержал победу в серии буллитов в матче регулярного сезона Фонбет КХЛ (4:3 Б).
– Была хорошая боевая игра. В первых двух периодах соперник был мобильнее нас. Поддушили, забили два хороших гола.
В перерыве поговорили с парнями, что терять больше нечего. Пошли вперед, и это стало переломным моментом, думаю. На буллитах у ребят спортивная злость была, проявили себя и вытащили матч. Завоевали два нужных очка для нас. Двигаемся дальше. Следующая игра у нас в Нижнекамске.
– Сказалось ли на команде раннее начало матча?
– Возможно, но не думаю. Немного не равные условия были, так как у «Динамо» после последнего матча перерывчик был небольшой. Где-то не хватало еще концентрации для вхождения в игру. Плюс еще ко всему площадка менее привычная для нас, чем для «Динамо». Внесли корректировки, стали проще выходить из зоны и меньше ошибаться.
– По продвинутой статистике вы переиграли «Динамо» в первом периоде. У вас практически четыре гола было. За счет чего удалось видоизменить игру?
– Заряженность парней именно на то, чтобы отыграться. Самая элементарная вещь – спортивная злость. Заставляли много ошибаться динамовских защитников. Может быть, «Динамо» уповало после 2:0, что все хорошо будет… Я не знаю, это их проблема. Но у нас команда живая, заведенная, выходили с горящими глазами и добились результата, – сказал Мартемьянов.
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