Главный тренер подвел итоги матча с «Динамо».

Новосибирский клуб одержал победу в серии буллитов в матче регулярного сезона Фонбет (4:3 Б).

– Была хорошая боевая игра. В первых двух периодах соперник был мобильнее нас. Поддушили, забили два хороших гола.

В перерыве поговорили с парнями, что терять больше нечего. Пошли вперед, и это стало переломным моментом, думаю. На буллитах у ребят спортивная злость была, проявили себя и вытащили матч. Завоевали два нужных очка для нас. Двигаемся дальше. Следующая игра у нас в Нижнекамске.

– Сказалось ли на команде раннее начало матча?

– Возможно, но не думаю. Немного не равные условия были, так как у «Динамо» после последнего матча перерывчик был небольшой. Где-то не хватало еще концентрации для вхождения в игру. Плюс еще ко всему площадка менее привычная для нас, чем для «Динамо». Внесли корректировки, стали проще выходить из зоны и меньше ошибаться.

– По продвинутой статистике вы переиграли «Динамо» в первом периоде. У вас практически четыре гола было. За счет чего удалось видоизменить игру?

– Заряженность парней именно на то, чтобы отыграться. Самая элементарная вещь – спортивная злость. Заставляли много ошибаться динамовских защитников. Может быть, уповало после 2:0, что все хорошо будет… Я не знаю, это их проблема. Но у нас команда живая, заведенная, выходили с горящими глазами и добились результата, – сказал Мартемьянов.