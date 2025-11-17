«Сибирь» проиграла 13-й матч подряд – это новый клубный антирекорд. Сегодня – дома 0:3 от «Шанхая»

Серия поражений «Сибири» продлилась до 13 матчей.

«Сибирь» на домашнем льду уступила «Шанхай Дрэгонс » (0:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Таким образом, новосибирский клуб проиграл в 13-й раз подряд и установил новый клубный антирекорд, превзойдя серию из 12 поражений подряд, установленную в сезоне-2018/19.

На данный момент «Сибирь » не выигрывает с 14 октября. Команда провела второй матч после отставки Вячеслава Буцаева – его заменил Ярослав Люзенков.

«Сибирь» имеет в активе 17 очков в 27 матчах и находится на 11-й позиции в таблице Восточной конференции. Отставание от зоны плей-офф составляет шесть баллов.

Команда продолжит сезон 20 ноября выездным матчем против московского «Динамо».