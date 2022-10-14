займется благотворительностью в этом сезоне .

Форвард объявил об инициативе I’m Score for Kids («Я забиваю для детей»). Малкин будет жертвовать по 710 долларов за каждое набранное очко в регулярном чемпионате. Деньги направят в фонд Роналда Макдоналда.

В прошлом сезоне Малкин набрал 42 (20+22) очка в 41 матче регулярки. Если бы хоккеист участвовал в инициативе в прошлом сезоне, то перевел бы 29 820 долларов на благотворительность.