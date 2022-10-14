Малкин будет жертвовать 710 долларов на благотворительность за каждое набранное очко в регулярке НХЛ
Евгений Малкин займется благотворительностью в этом сезоне НХЛ.
Форвард «Питтсбурга» объявил об инициативе I’m Score for Kids («Я забиваю для детей»). Малкин будет жертвовать по 710 долларов за каждое набранное очко в регулярном чемпионате. Деньги направят в фонд Роналда Макдоналда.
В прошлом сезоне Малкин набрал 42 (20+22) очка в 41 матче регулярки. Если бы хоккеист участвовал в инициативе в прошлом сезоне, то перевел бы 29 820 долларов на благотворительность.
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