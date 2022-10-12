Российские игроки НХЛ выплатят свыше 85 млн долларов налогов в казну США и Канады. Больше всех заплатит Панарин – 5,97 млн (Metaratings)

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Российские хоккеисты НХЛ выплатят свыше 85 млн долларов налогов в казну США и Канады.

Как сообщает Metaratings, больше всех денег в налоговые органы передаст форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин – 5,97 млн долларов. В сезоне-2022/23 он заработает 12,5 млн долларов. Таким образом, его чистый доход составит 6,53 млн долларов.

Отмечается, что в разных штатах США действуют разные налоговые системы. Так, Панарин заплатит 39,12% от зарплаты в качестве федерального налога и еще 8,64% – в качестве регионального штату Нью-Йорк.

В некоторых штатах США региональные налоги отсутствуют.

По данным издания, Сергей Бобровский выплатит 4,8 млн долларов, Андрей Василевский – 4,38 млн, Артемий Панарин – 5,97 млн, Александр Овечкин – 4,49 млн, Никита Кучеров – 3,58 млн, Кирилл Капризов – 4,9 млн, Евгений Малкин – 3,61 млн, Михаил Сергачев – 2,93 млн, Андрей Свечников – 3,16 млн, Валерий Ничушкин – 2,65 млн, Игорь Шестеркин – 2,85 млн, Евгений Дадонов – 3,45 млн, Владимир Тарасенко – 2,5 млн, Павел Бучневич – 2,5 млн, Евгений Кузнецов – 2,24 млн, Иван Проворов – 2,26 млн, Владислав Гавриков – 1,93 млн, Антон Худобин – 1,51 млн, Илья Михеев – 2,14 млн, Семен Варламов – 1,83 млн, Никита Зайцев – 2,38 млн, Илья Сорокин – 1,88 млн, Александр Георгиев – 1,58 млн, Никита Задоров – 1,77 млн, Дмитрий Орлов – 1,47 млн.

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