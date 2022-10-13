Козлов об удалении в овертайме: «Это эмоции, но по мне лучше, чтобы ребята играли эмоционально, отдавались игре»

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Виктор Козлов прокомментировал поражение «Салавата Юлаева» от «Торпедо» (1:2 Б). 

– Непростой матч получился. Длинная пауза выбила нас из колеи, было медленное начало с нашей стороны. По движению и мышлению было тяжело. Но все равно были возможности забить, хорошие контратаки. Могли реализовать. Важно, что в овертайме два раза выстояли три на четыре. Играли правильно.       – Как оцените игру Башкирова, у которого не все сейчас получается?    – Башкиров делает большой объем работы. В меньшинстве играет, бьется, пока только забить мне получается.    – Почему в меньшинстве в самые ответственные моменты выходил Картаев, у которого есть проблемы на вбрасываниях?    – Он делает большой объем работы. Он выходит меньшинстве, и это показывает мое доверие к нему. Владислав играет тогда, когда нас меньше на льду, и делает это достойно.    – Сегодня хотели взять количеством бросков?    – Нужно быть более хладнокровным. Бросков много, но нужно действовать качественнее в завершении.    – Удаления в овертайме – это эмоции?    – Да, но по мне лучше, чтобы ребята играли эмоционально, отдавались игре, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

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