Руководитель пресс-службы «Толпара»: «От госпитализации никто не отказывался. Скорая сослалась, что до окончания работы осталось 15 минут»

В «Толпаре» заявили, что не отказывались от госпитализации защитника Дмитрия Табатадзе.

Игрок получил травму в матче Olimpbet Чемпионата МХЛ с «Сибирскими Снайперами» (6:5 Б). Ранее стало известно, что скорая помощь отказалась везти его в больницу на диагностику.

«За девять минут до конца третьего периода Табатадзе блокировал бросок соперника, шайба попала хоккеисту в район грудной клетки. Игрок вместе с доктором команды и главным врачом соревнований проследовал в раздевалку, там двумя специалистами совместно был установлен предварительный диагноз – травма грудной клетки с гематомой и ссадиной, без перелома.

В связи с этим главным врачом матча было принято решение, что по окончании встречи Табатадзе отправят на машине скорой помощи в травмпункт, чтобы убедиться в отсутствии перелома. Поэтому наш врач вернулся к исполнению своих обязанностей у льда. Хочу подчеркнуть, что от госпитализации с нашей стороны никто не отказывался.

Однако частная скорая помощь, дежурившая на матче, отказалась везти нашего хоккеиста в травмпункт, сославшись на то, что до окончания их работы осталось 15 минут, а дорога займет намного больше времени.

Поэтому нашему доктору пришлось вызвать обычную скорую, на которой они с Табатадзе поехали в Детскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, так как игрок несовершеннолетний, ему 17 лет», – сказал руководитель пресс-службы «Толпара» Денис Таипов.

Минспорт Новосибирска об игроке «Толпара»: «Ему предложили госпитализацию в 3-м периоде, команда отказалась. Скорая приняла другой вызов после окончания матча»