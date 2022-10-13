Ларионов о «Торпедо»: «Мы играем в атакующий, неорганизованный хаос-хоккей»

прокомментировал победу над (2:1 Б).

– Хочу отметить, что была равная, напряженная борьба. Хочу поблагодарить «Салават», который дал серьезный бой нашей команде. Атмосфера, интрига, буллиты – все было в матче.

К счастью, мы победили и взяли два очка. В таких матчах растет команда, ребята получают опыт. Пока мы не начнем забивать моменты, которые создаем, нам будет так же тяжело в играх.

– Решение поставить 19-летнего Конюшкова на буллит – осознанное решение?

– Мы его ставили в товарищеских матчах. Мы понимали, какое у него сильное самообладание. Он ведет наше первое большинство, не теряется. У него есть инстинкт. Он пока не известный. Возможно, это сыграло свою роль в том, что Кареев не смог поймать шайбу.

– Как бы вы могли описать стиль игры «Салавата»?

– Мы смотрим игры команд. Все понимают, что мы играем в атакующий, неорганизованный хаос-хоккей. Это дает зрелищность. Не все готовы так играть. По ходу пытаемся вносить какие-то коррективы. За счет паса, игры вперед преодолеваем капканы соперника, – сказал главный тренер .