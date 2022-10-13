Минспорт Новосибирска об игроке «Толпара»: «Ему предложили госпитализацию в 3-м периоде, команда отказалась. Скорая приняла другой вызов после окончания матча»

В министерстве физкультуры и спорта Новосибирска отреагировали на отказ скорой забирать игрока.

Защитник «Толпара» Дмитрий Табатадзе получил травму в матче Olimpbet Чемпионата МХЛ с «Сибирскими Снайперами» (6:5 Б).

«Как сообщает хоккейный клуб , во время матча Чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между «Сибирскими Снайперами» и уфимским дежурство осуществляла частная организация «Логистический центр «Госпитализация». По договору автомобиль скорой помощи дежурит в течение всей игры, с учетом дополнительного времени.

Травму игрок «Толпара» получил в середине третьего периода. Игроку предложили госпитализацию в медцентр для обследования. Представители команды от госпитализации отказались.

После окончания игры, которая прошла с дополнительным временем, овертаймом и буллитами, бригада скорой помощи частной медорганизации приняла другой вызов. В это время представители команды «Толпара» приняли решение о госпитализации. В связи с уже принятым следующим вызовом, медики дежурной бригады предложили вызвать бригаду ГБУЗ НСО «ССМП».

Представители команды от помощи отказались, приняв решение обратиться в государственную службу скорой помощи самостоятельно. Доктор хоккейного клуба «Сибирь» находятся в постоянном контакте с доктором команды «Толпар».

ХК «Сибирь» запрошены объяснения у бригады СМП, главного врача соревнований», – говорится в заявлении министерства физической культуры и спорта Новосибирской области.

«На матчах МХЛ, проходящих сейчас в Новосибирске, сотрудники ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи» (ССМП) не дежурят.

12 октября вызов в ЛДС «Сибирь» диспетчер станции скорой помощи принял в 21:24. Туда была направлена ближайшая свободная бригада. Пациента доставили в одну из больниц Новосибирска», – сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области.