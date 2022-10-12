Тренер «Толпара» об отказе скорой забирать игрока: «Шайба прилетает в область живота, изо рта идет кровь. А медики говорят: «Нет, у нас время»

Старший тренер рассказал о реакции руководства МХЛ на отказ скорой забирать игрока.

«Я звонил . Он ответил, что уже в курсе произошедшего инцидента и проводится расследование. Он сказал, что разберется.

Мне звонил спортивный директор клуба Александр Курносов и сказал, что будет звонить Фастовскому. Я объяснил, что в такой ситуации нужно звонить Гуськову, который адекватно отреагировал.

Здесь такая ситуация. У меня у самого был разрыв селезенки. Секундное промедление – это смерть человека. Шайба прилетает в область живота, изо рта идет кровь. Что нам думать? А медики говорят: «Нет, у нас время», – сказал .

Напомним, защитник уфимцев Дмитрий Табатадзе получил травму в матче Olimpbet Чемпионата МХЛ с «Сибирскими Снайперами» (6:5 Б). Скорая помощь отказалась везти игрока в больницу на диагностику.