Тренер «Толпара» об отказе скорой забирать игрока: «Шайба прилетает в область живота, изо рта идет кровь. А медики говорят: «Нет, у нас время»
Старший тренер «Толпара» рассказал о реакции руководства МХЛ на отказ скорой забирать игрока.
«Я звонил Александру Гуськову. Он ответил, что уже в курсе произошедшего инцидента и проводится расследование. Он сказал, что разберется.
Мне звонил спортивный директор клуба Александр Курносов и сказал, что будет звонить Фастовскому. Я объяснил, что в такой ситуации нужно звонить Гуськову, который адекватно отреагировал.
Здесь такая ситуация. У меня у самого был разрыв селезенки. Секундное промедление – это смерть человека. Шайба прилетает в область живота, изо рта идет кровь. Что нам думать? А медики говорят: «Нет, у нас время», – сказал Владимир Потапов.
Напомним, защитник уфимцев Дмитрий Табатадзе получил травму в матче Olimpbet Чемпионата МХЛ с «Сибирскими Снайперами» (6:5 Б). Скорая помощь отказалась везти игрока в больницу на диагностику.
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