Михаил Анисин: «Странно, что Быков без работы. Это потеря для КХЛ и российского хоккея»

заявил, что российскому хоккею не хватает более играющих тренеров.

– Что вам бросилось в глаза со старта чемпионата , показалось интересным?

– Я считаю, что нашему хоккею не хватает более играющих тренеров. Не знаю, по каким причинам, но очень странно, что Вячеслав Аркадьевич Быков находится без дела и без работы. Это потеря для КХЛ и для российского хоккея. Не использовать такого человека…

Хотя, может, это его решение. Я считаю, что какой-то команде надо сделать ставку на Быкова. Он уже всем все доказал как тренер, – сказал обладатель Кубка Гагарина, выступающий за жлобинский .