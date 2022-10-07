Вячеслав Быков: «Познать душу русского человека дано не каждому. Сейчас есть мировая тенденция к русофобии»

считает, что существует мировая тенденция к русофобии.

«Переживаю за сборную команду и сложившуюся ситуацию. Жду, когда наши руководители лиги и Федерации хоккея найдут какие-то правильные шаги для дальнейшего развития.

Думаю, что сейчас есть мировая тенденция к русофобии и она будет продолжаться. На этом фоне некоторые захотят о себе напомнить и попасть в новостную повестку. У нас очень много «доброжелателей», на будущее будет полезно знать, кто есть кто. Мы никогда не обольщались, но надеялись, что к нам положительно относятся.

Познать душу русского человека дано не каждому. К сожалению, не многие ее распознали. В какой-то степени это наша вина, но мы открытая нация – кто захочет, тот узнает», – заявил бывший главный тренер сборной России.