Быков о заявлении Гашека про отставку руководства НХЛ: «Пробивает себе дорогу в политику! Как бульдозер!»

считает, что эскапады вызваны его желанием стать политиком.

Бывший вратарь сборной Чехии потребовал от руководства НХЛ уйти в отставку из-за того, что в матчах и в Праге принимали участие российские хоккеисты.

Ранее он заявлял о своем желании участвовать в выборах президента Чехии, которые намечены на 2023 год.

«Пробивает себе дорогу в политику! Как бульдозер! Привык быть на виду, вот и ищет место себе, чтобы реализоваться и не быть забытым», – сказал бывший тренер сборной России.

Доминик Гашек: «В Чехии больше не рады НХЛ до тех пор, пока руководство лиги не уйдет в отставку, а новое не извинится перед нашей страной»