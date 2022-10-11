Быков о заявлении Гашека про отставку руководства НХЛ: «Пробивает себе дорогу в политику! Как бульдозер!»
Вячеслав Быков считает, что эскапады Доминика Гашека вызваны его желанием стать политиком.
Бывший вратарь сборной Чехии потребовал от руководства НХЛ уйти в отставку из-за того, что в матчах «Нэшвилла» и «Сан-Хосе» в Праге принимали участие российские хоккеисты.
Ранее он заявлял о своем желании участвовать в выборах президента Чехии, которые намечены на 2023 год.
«Пробивает себе дорогу в политику! Как бульдозер! Привык быть на виду, вот и ищет место себе, чтобы реализоваться и не быть забытым», – сказал бывший тренер сборной России.
Доминик Гашек: «В Чехии больше не рады НХЛ до тех пор, пока руководство лиги не уйдет в отставку, а новое не извинится перед нашей страной»
Комментарии