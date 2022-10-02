Быков о заявлении МИД Швеции: «В СССР вообще иностранцев не было в свое время. Все равно мы были первыми в мировом хоккее»

поделился мнением о заявлении МИД Швеции.

Министерство рекомендовало хоккеистам не ехать в Россию. При этом шведский МИД пока не призывал игроков покинуть страну.

«В данной ситуации нужно предвидеть все варианты действий. Хоккейным руководителям нужно разрабатывать различные планы в случае отказа всех стран продолжать работу с нами.

Сложно представить, что все легионеры уедут. Решение зависит от каждого игрока по отдельности, как он воспринимает ситуацию. Надо сказать, что здесь и финансово-экономическая составляющая будет играть роль.

В свое время вообще иностранцев не было в СССР. Все равно мы играли и были первыми в мировом хоккее. Нужно развиваться. На то у нас и есть руководящие структуры», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Ранее США и Канада призвали своих граждан уехать из России.

Посольство США рекомендует гражданам страны немедленно покинуть Россию. В клубах КХЛ выступают 10 американцев