Кузьменко о предсезонке в «Ванкувере»: «Моя игра мне пока не нравится. Не показываю свой максимум»

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Андрей Кузьменко заявил, что пока не доволен уровнем своей игры.

Российский форвард «Ванкувера» был признан первой звездой выставочного матча с «Аризоной» (4:0), в котором набрал 2 (1+1) очка. 

– Сегодня была хорошая игра для моей команды. Хорошо играл голкипер, хороша была защита. Каждый день моя команда становится все лучше и лучше. Мы готовы к сезону…

Извините за паузу. Я в голове еще перевожу с русского на английский. Этот сезон мне очень интересен. Я дождаться не могу, когда дебютирую в НХЛ. Моя первая поездка была очень интересной. Мы играли против очень хороших команд. Но мы готовы к сезону, и у нас хорошая команда.

– А что вы скажете о своем выступлении?

– Моя игра сейчас не слишком хороша. Она еще должна стать нормальной. Каждый день я учусь. Есть небольшие трудности, которые нужно преодолеть при переходе от КХЛ к НХЛ. Я учусь каждый день, и тренер мне помогает. Мы постоянно смотрим видео с теми моментами, где я сыграл не слишком хорошо. Мне нужно еще немного времени, чтобы заиграть хорошо. Но пока мне не нравится моя игра.

– А почему вы так недовольны своей игрой? Все-таки 2 (1+1) очка набрали.

– Да, но НХЛ – это большая школа. В ней нужно учиться. И я пока не показываю свой максимум. А мой максимум в том, что я каждый день должен становиться лучше. Не скажу, что я сейчас несчастлив. Но идет обычный рабочий процесс, – сказал Кузьменко. 

Кузьменко – 1-я звезда матча с «Аризоной»: гол, передача и «+2» за 16:37. У него 3+3 на предсезонке

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