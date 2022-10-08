«Извините, тут мой лучший переводчик. Василий, чего хотят эти люди?» Кузьменко дал интервью на английском с небольшой помощью Подколзина

дал интервью на английском с небольшой помощью .

Форвард пообщался с журналистами после матча с «Аризоной» (4:0), в котором набрал 2 (1+1) очка.

– Как вам пас от , который длинной передачей вразрез вывел вас на пустые ворота?

– Да, это был хороший пас. Мне понравилась эта передача (смеется).

– А когда вы отдали передачу на ?

– Я там бросил, Пити подобрал шайбу. Я ему кричу: «Петя, не бросай сам! Отдай мне пас назад, отдай пас!» Пити бросает, забивает. Я такой: «Окей, хороший гол».

– Как вы так ловко среагировали, что выскочили со скамейки штрафников и сразу выбежали на вратаря?

– Когда я только выходил из бокса, то читал по игре, что Пирс может мне отдать пас. И он все сделал великолепно.

– [Следующий вопрос Кузьменко не понял и обратился за помощью к Василию Подколзину]

– Извините, тут мой лучший переводчик. Василий, чего хотят эти люди? (смех в зале)

– Когда ты получил шайбу, то сразу знал, как будешь бросать?

– Да, я сразу знал, что брошу ему между щитков. Но качество льда было не очень хорошим. И я понимал, что тут нужен только бросок, – сказал Кузьменко.

Кузьменко о предсезонке в «Ванкувере»: «Моя игра мне пока не нравится. Не показываю свой максимум»