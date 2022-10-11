Росси – 1-й в списке главных открытий предсезонки НХЛ, Чинахов – 2-й, Кузьменко – 7-й (Dobber Hockey)

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Егор Чинахов и Андрей Кузьменко вошли в список главных открытий предсезонки НХЛ.

Портал Dobber Hockey назвал топ-10 игроков, ставших главными открытиями предсезонных игр. 

Первое место занял форвард «Миннесоты» Марко Росси, ставший лучшим бомбардиром выставочных матчей с 9 (2+7) очками в 6 играх.

Форвард «Коламбуса» Егор Чинахов занял 2-ю позицию, он стал лучшим снайпером с 6 шайбами в 6 играх.

Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко назван в списке на 7-м месте. Он отметился 6 (3+3) очками в 4 играх. 

1. н. Марко Росси («Миннесота»).

2. н. Егор Чинахов («Коламбус»).

3. в. Витек Ванечек («Нью-Джерси») – 4 победы в 4 матчах при 92,8% сэйвов и коэффициенте надежности 1,58.

4. н. Шэйн Пинто («Оттава») – 8 (4+4) очков в 6 матчах. 

5. н. Барретт Хэйтон («Аризона») – 6 (2+4) очков в 5 матчах. 

6. з. Кален Эддисон («Миннесота») – 4 (1+3) очка в 5 матчах. 

7. н. Андрей Кузьменко («Ванкувер»).

8. н. Дилан Холлоуэй («Эдмонтон») – 6 (4+2) очков в 6 матчах. 

9. н. Мартин Нечас («Каролина») – 6 (3+3) очков в 3 матчах. 

10. н. Джейк Нейборс («Сент-Луис») – 6 (3+3) очков в 6 матчах. 

 

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