Кареев о 3 шатаутах подряд: «Обычно, когда первый матч на ноль играл, в следующей игре уже в первом периоде пропускал»
Андрей Кареев признался, что до «Салавата» редко проводил матчи на ноль подряд.
Недавно голкипер провел три сухих матча подряд. Его серия без пропущенных шайб составила 188 минут 45 секунд.
– Три подряд матча на ноль, как себя чувствовали? Что было с эмоциями?
– Хороший отрезок получился. Хорошо, что мы выигрывали. Чувствовал себя нормально. Никаких проблем не было.
– За цифрами сухой серии, наверное, не следили?
– Нет, не следил. Мне главное, чтобы выигрывали.
– Может, после игры кто-то сказал, что чуть-чуть не хватило вам до [клубного] рекорда (Александр Еременко, 190 минут 34 секунды – прим. Sports.ru)?
– Да, потом после игры узнал. Смысл расстраиваться? Все уже произошло.
– А раньше у вас такое в карьере было – 180 минут сухих?
– Нет, обычно когда первый матч на ноль играл, в следующей игре уже в первом периоде пропускал.
– В психологии что-то изменилось?
– Просто стечение обстоятельств. Все равно в хоккее всегда будут голы забивать, это часть игры. Я стараюсь концентрироваться на своей работе, выполнять свою систему игры, – сказал Кареев.
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