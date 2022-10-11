Кареев о 3 шатаутах подряд: «Обычно, когда первый матч на ноль играл, в следующей игре уже в первом периоде пропускал»

признался, что до редко проводил матчи на ноль подряд.

Недавно голкипер провел три сухих матча подряд. Его серия без пропущенных шайб составила 188 минут 45 секунд.

– Три подряд матча на ноль, как себя чувствовали? Что было с эмоциями?

– Хороший отрезок получился. Хорошо, что мы выигрывали. Чувствовал себя нормально. Никаких проблем не было.

– За цифрами сухой серии, наверное, не следили?

– Нет, не следил. Мне главное, чтобы выигрывали.

– Может, после игры кто-то сказал, что чуть-чуть не хватило вам до [клубного] рекорда (Александр Еременко, 190 минут 34 секунды – прим. Sports.ru)?

– Да, потом после игры узнал. Смысл расстраиваться? Все уже произошло.

– А раньше у вас такое в карьере было – 180 минут сухих?

– Нет, обычно когда первый матч на ноль играл, в следующей игре уже в первом периоде пропускал.

– В психологии что-то изменилось?

– Просто стечение обстоятельств. Все равно в хоккее всегда будут голы забивать, это часть игры. Я стараюсь концентрироваться на своей работе, выполнять свою систему игры, – сказал Кареев.