Кареев о 3 шатаутах подряд: «Не зацикливаюсь на этом. Есть система игры, которой я следую»

Андрей Кареев прокомментировал выступление «Салавата Юлаева».

– Андрей, третий матч для вас на ноль. С какими эмоциями вратарь принимает 180 «сухих» минут?

– Не зацикливаюсь на этом. Есть система игры, которой я следую. Только в конце матча смотрю на результат.

– «Салават Юлаев» добавил в последних трех матчах. Что-то поменялось или игроки стали понимать хоккей, который хочет видеть тренерский штаб?

– Это кропотливая работа. Тренерский штаб подсказал, что нужно поменять и улучшить. Мы это выполняем, отсюда и результат.

– Была ли какая-то паника на старте сезона, когда многие удивлялись, почему юлаевцы так неровно играют? Как в команде это воспринимали?

– Все было спокойно. Лично я концентрировался на своей игре и тренировках. Каждый день просто работал, и все.

– Как у вас проходит адаптация в КХЛ? Все-таки два года вас не было в лиге…

– Для вратаря хоккей везде один. Моя задача – останавливать шайбы. Особо даже не думаю об этом.

– Можно сказать, что взаимодействие с защитниками стало лучше в последних матчах?

– Ну да, мы же команда. Работаем вместе каждый день, притираемся друг к другу, улучшаем. От этого и результат приходит, – сказал вратарь «Салавата Юлаева». Кареев стал первым вратарем в истории «Салавата», трижды подряд сыгравшим на ноль