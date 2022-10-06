Вратарь «Салавата» Кареев не пропускал 188 минут. Форвард «Металлурга» Майе забил после рикошета от конька Панина
Андрей Кареев впервые за четыре игры пропустил шайбу в свои ворота.
Голкипер «Салавата Юлаева» пропустил гол в первом периоде матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Металлурга».
На 9-й минуте встречи нападающий магнитогорцев Филипп Майе нанес бросок с неудобной руки, шайба срикошетила от конька Григория Панина и попала в верхний угол ворот.
Таким образом, сухая серия Кареева прервалась на отметке 188 минут и 45 секунд.
Ранее голкипер уфимцев не пропускал в трех матчах подряд – против «Трактора», «Автомобилиста» и «Авангарда».
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