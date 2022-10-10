«Гарипов – Кареев – самый горячий дуэт под сборную на Кубок Первого канала». Мышкин о вратарях

оценил игру вратаря .

– В сентябре много критиковали Кареева из «Салавата», он действительно смотрелся бледно, видимо, шла адаптация после чемпионата Финляндии. Но тут наступил октябрь – и Кареев начал выдавать один сухой матч за другим. Вот вам опять фактор психологии в нашем амплуа.

Понятно, что у Уфы неплохо выстроена оборона, но и роль голкипера всегда особая. Мне очень понравился этот отрезок Кареева. Надо развивать свой потенциал, стабилизировать его, а потом выходить на новый уровень.

– Такая серия Кареева – заявка на канала?

– Если говорить о вратарях, то сегодня самый горячий дуэт под сборную – Гарипов – Кареев. Понятно, что это только предварительная заявка и у тренеров национальной команды, наверное, есть свои мысли и расстановки. Но в октябре игра именно этих двух вратарей бросается в глаза, – сказал экс-голкипер сборной СССР.