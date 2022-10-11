Вице-президент «Металлурга» о ситуации с Голдобиным: «Пока все нормально. Планируем, что Коля будет играть. Человек в команде»

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Сергей Ласьков сообщил, что «Металлург» не планирует обменивать форварда Николая Голдобина

«Пока все нормально, и мы планируем, что Коля будет играть. Человек в команде и работает в команде», – сказал вице-президент магнитогорского клуба. 

Агент игрока Сергей Исаков сообщил, что работает в контакте с клубом. 

В понедельник агент заявил, что обратился к руководству «Металлурга» с просьбой об обмене нападающего.

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