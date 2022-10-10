Агент Голдобина подтвердил желание игрока уйти из «Металлурга»: «Его посадили в этом сезоне – и все. Ничего не объясняли, просто не дают игрового времени»
Агент Николая Голдобина подтвердил запроса игрока на обмен из «Металлурга».
«Да, это правда. Мы с моим клиентом Николаем Голдобиным обратились напрямую к спортивному директору «Металлурга» Сергею Гомоляко с просьбой об обмене.
У нас парень сидит, он что, в прошлом сезоне плохо играл за «Металлурга» или это плохой хоккеист?
Его просто посадили в этом сезоне – и все. Никто ничего ему толком не объяснял, просто не дают игрового времени. Нас не устраивает наше нынешнее положение в клубе. Мы хотим обмена», – заявил Сергей Исаков.
Ранее сообщалось, что конфликт с главным тренером Ильей Воробьевым стал причиной, по которой Голдобин потребовал обмен.
Форвард набрал 5 (2+3) очков в 11 матчах текущего Фонбет чемпионата КХЛ.
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