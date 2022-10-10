Агент Голдобина подтвердил желание игрока уйти из «Металлурга»: «Его посадили в этом сезоне – и все. Ничего не объясняли, просто не дают игрового времени»

Теги Металлург Мг Сергей Гомоляко Сергей Исаков КХЛ Николай Голдобин Чемпионат.com Хоккей

Агент Николая Голдобина подтвердил запроса игрока на обмен из «Металлурга».

«Да, это правда. Мы с моим клиентом Николаем Голдобиным обратились напрямую к спортивному директору «Металлурга» Сергею Гомоляко с просьбой об обмене.

У нас парень сидит, он что, в прошлом сезоне плохо играл за «Металлурга» или это плохой хоккеист?

Его просто посадили в этом сезоне – и все. Никто ничего ему толком не объяснял, просто не дают игрового времени. Нас не устраивает наше нынешнее положение в клубе. Мы хотим обмена», – заявил Сергей Исаков.

Ранее сообщалось, что конфликт с главным тренером Ильей Воробьевым стал причиной, по которой Голдобин потребовал обмен.

Форвард набрал 5 (2+3) очков в 11 матчах текущего Фонбет чемпионата КХЛ.

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