Вице-президент «Металлурга» о Голдобине: «Запроса на обмен не поступало. Он будет играть»

Вице-президент сообщил, что от не поступало запроса на обмен.

«Агент хоккеиста ко мне с этим вопросом не обращался, запроса на обмен не поступало.

У Николая имеется контракт с клубом и соответствующие обязательства. Он будет играть», – сказал .

Ранее сообщалось, что конфликт с главным тренером Ильей Воробьевым стал причиной, по которой Голдобин потребовал обмен.

Форвард набрал 5 (2+3) очков в 11 матчах текущего Фонбет чемпионата .