Вице-президент «Металлурга» о Голдобине: «Запроса на обмен не поступало. Он будет играть»
Вице-президент «Металлурга» сообщил, что от Николая Голдобина не поступало запроса на обмен.
«Агент хоккеиста Сергей Исаков ко мне с этим вопросом не обращался, запроса на обмен не поступало.
У Николая имеется контракт с клубом и соответствующие обязательства. Он будет играть», – сказал Сергей Ласьков.
Ранее сообщалось, что конфликт с главным тренером Ильей Воробьевым стал причиной, по которой Голдобин потребовал обмен.
Форвард набрал 5 (2+3) очков в 11 матчах текущего Фонбет чемпионата КХЛ.
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