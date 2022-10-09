«Такой гол забил – прямо Макдэвид!» Гудачек о шайбе форварда «Ак Барса» Галимова после индивидуального прохода

Вратарь сравнил гол с проходами .

– Был ли матч против принципиальным после двух поражений ранее?

– Серьезная игра, потому что проиграли до этого два матча. Была плохая игра с «Нефтехимиком». Против «Торпедо» – полматча были нормальными, потом мы играли лучше соперника, но просто не забили. Я был травмирован в матче с «Сочи» – после броска шайба попала в палец, я не мог держать клюшку. Неделю была травма, нормально тренировался только один день.

– В третьем периоде включили прессинг, они задерживались подолгу в своей зоне.

– Да, мы хорошо катались. У соперника хорошие игроки, поэтому нельзя было давать им время и пространство. Не было плана играть в откат, действовали по ситуации, следовали системе.

– Можно ли сказать, что повезло? Были рикошеты во ваших всех голах.

– Конечно, повезло. Но мы в последних играх тоже сгорели на этом – хотели красиво передачу отдать, а сегодня просто бросали. Неудачно получилось для Билялова в этих трех бросках.

– Можно ли было вытащить бросок Галимова, который забил второй гол в слаломном проходе?

– Галим – молодец, такой гол забил – прямо Макдэвид! А я просто не успел – у него была очень большая скорость, – сказал Гудачек.

Прошел всю пятерку в стиле Харламова (или Макдэвида)! Настоящий голасо в Казани