Андрей Скабелка: «Ак Барс» − топ-клуб, все хотят его обыграть, не буду лукавить»

подвел итоги матча против (3:2).

− Хорошая атмосфера, спасибо болельщикам. Мы знали, что нельзя давать много пространства игрокам «Ак Барса». Благодарен ребятам, провели хороший матч по энергии, самоотдаче.

Блокировали больше 20 бросков, создавали неплохие моменты. Довольны, что одержали гостевую победу над такой сильной командой.

− Можно сказать, что помимо голов, большую роль сыграли выигранные вбрасывания?

− Сегодня мы неплохо сыграли на точках, выиграли достаточно много единоборств, мало отбрасывались. Хотели контролировать шайбу.

− «Барыс» акцентированно бросали низом?

− Бросали в сторону ворот, чтобы шайба дошла до вратаря. Низом она не всегда доходит, много клюшек, коньков. Нужно было, чтобы шайба дошла до вратаря и кто-то там в этот момент был.

− Что с ?

− Приболел. У нас сейчас такой период: по одному-двум игрокам выбывает.

− Можно сказать, что дополнительно на «Ак Барс» настраивать команду не нужно?

− Думаю, да. «Ак Барс» − топ-клуб, все хотят его обыграть, не буду лукавить.

− Периодически матчи с «Ак Барсом» называют «Кошачьим дерби». Это как-то обсуждалось?

− Не знаю. Наверное, в таком контексте это не обсуждалось, – сказал главный тренер .