Данис Зарипов: «Продолжается нереализация моментов, пропускаем нелепые голы. Пошли на перестройку составов, но все бесполезно»

высказался после матча против (2:3).

– Много новичков – состав перетряхнули. Но не сработало. Почему?

– Тяжело что-то в этой ситуации говорить. Уже на протяжении нескольких игр это продолжается. Идентичные ситуации.

Продолжается нереализация моментов, пропускаем нелепые голы и приходится вытаскивать игру. Пришлось пойти на перестройку составов. Какое-то звено усилить скоростными действиями. Но, как мы видим, все бесполезно.

– Что делать? Как это преодолеть?

– Ситуации в спорте бывают такие. Единственное радует – хочу посмотреть на это с положительной стороны – это только начало сезона, начало октября. Чемпионат идет до марта, у нас есть время проработать все мелкие детали, начиная с коллектива и заканчивая игрой и тактикой на льду.

– С тренировок на лед надо переносить?

– По работе претензий вообще ни к кому нет. И с тренерской стороны. Все выкладываются на тренировках, остаются дополнительно.

– Там вроде бы многое получается.

– Там все залетает на ура. А в играх пока вот так. Посмотрим, что будет дальше. Подождем выхода , может, это как-то встряхнет коллектив. Его фраза какая-нибудь может подстегнуть ребят использовать моменты, – сказал нападающий «Ак Барса».

«Ак Барс» проиграл 4 из 5 последних матчей