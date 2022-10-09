Токранов о поражениях «Ак Барса»: «Нужен черновой гол, закопать, занести шайбу в ворота»
Василий Токранов оценил поражение «Ак Барса» от «Барыса» (2:3).
− Сегодня для достижения положительного результата нам не удалось забить. Моменты есть, но не хочет шайба идти в ворота.
− «Барыс» чем-то вас сегодня удивил?
− Ничем. Играли как все: бежали, давили, бросали. Мы тоже пытались играть в этом стиле, но, похоже, у нас меньше получалось, отсюда такой результат.
− Какую установку тренерский штаб сделал перед третьим периодом?
− Забить гол, продолжать давить, больше бросать. Пытались выполнить эту установку.
− Как скамейка отреагировала на гол Галимова? Редкий случай, когда один обыгрывает всю команду.
− Гол есть гол. Важный гол, подбодрил команду, потом мы пытались еще забить, имели моменты, но просто не идет шайба в ворота.
− Впереди тяжелая выездная серия, как победить эту проблему?
− Работать, больше бросать. Нужен черновой гол, закопать, занести шайбу в ворота. Были такие голы у нас, они нам помогали, мы выигрывали матчи, сейчас этого не хватает, – сказал защитник «Ак Барса».
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