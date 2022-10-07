Защитник «Салавата» Мухамадуллин оштрафован за удар Юрову клюшкой между ног

Защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин оштрафован.

Соответствующее решение принял Спортивно-дисциплинарный комитет , рассмотрев эпизод игры «Салават Юлаев» – (2:3).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника по п.1.15. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар клюшкой), подвергнуть денежному штрафу», – говорится на сайте лиги.

Напомним, в первом периоде у борта в зоне магнитогорцев Мухамадуллин нанес удар клюшкой между ног.