Козлов о поражении 2:3: «Салават» перебросал и переиграл «Металлург» в атаке. Содержательный матч с нашей стороны»
Виктор Козлов считает, что «Салават Юлаев» содержательно сыграл с «Металлургом».
Уфимская команда проиграла встречу со счетом 2:3.
– Хороший матч с нашей стороны. Играли против финалиста прошлого сезона. Перебросали по игре, в зоне атаки тоже переиграли. Содержательный с нашей стороны матч.
Два гола в большинстве, и в меньшинстве неплохо действовали. Получилось, что в конце немного концентрация подвела.
– Не считаете ошибкой сыграть с такой «Магниткой» в концовке на встречных курсах?
– Команда у нас мастеровитая. У нас был хороший возврат в оборону, и не было явных провалов.
– Не считаете, что правила в этом сезоне слишком ужесточили?
– Вы имеете в виду эпизод с Шакиром Мухамадуллиным? Судья принял такое решение.
– Как с такими удалениями бороться? Последуют ли наказания?
– Я не думаю, что это все умышленно сделано. Это был игровой момент, судьи так расценили.
Для нас был хороший экзамен, сыграли против топовой команды. Ребята выдержали уровень единоборств, справились с испытанием. Это все эмоции. У нас очень много ребят, которые на постоянной основе дебютировали в КХЛ.
– Был ли ключевой момент, когда Алалыкин и Шмелев не забросили?
– У нас были моменты. Это игра. «Магнитка» своими моментами воспользовалась. Ключевых моментов много в игре. Получается, что сегодня они свои использовали.
– Что «Магнитка» противопоставила такого, что не смогли «Авангард», «Трактор» и «Автомобилист»?
– Эта команда играла в финале, стиль игры у них остался такой же. Хорошо, надежно играют, ждут ошибок, опасно контратакуют, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».
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