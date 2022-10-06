Козлов о поражении 2:3: «Салават» перебросал и переиграл «Металлург» в атаке. Содержательный матч с нашей стороны»

считает, что содержательно сыграл с .

Уфимская команда проиграла встречу со счетом 2:3.

– Хороший матч с нашей стороны. Играли против финалиста прошлого сезона. Перебросали по игре, в зоне атаки тоже переиграли. Содержательный с нашей стороны матч.

Два гола в большинстве, и в меньшинстве неплохо действовали. Получилось, что в конце немного концентрация подвела.

– Не считаете ошибкой сыграть с такой «Магниткой» в концовке на встречных курсах?

– Команда у нас мастеровитая. У нас был хороший возврат в оборону, и не было явных провалов.

– Не считаете, что правила в этом сезоне слишком ужесточили?

– Вы имеете в виду эпизод с ? Судья принял такое решение.

– Как с такими удалениями бороться? Последуют ли наказания?

– Я не думаю, что это все умышленно сделано. Это был игровой момент, судьи так расценили.

Для нас был хороший экзамен, сыграли против топовой команды. Ребята выдержали уровень единоборств, справились с испытанием. Это все эмоции. У нас очень много ребят, которые на постоянной основе дебютировали в .

– Был ли ключевой момент, когда Алалыкин и Шмелев не забросили?

– У нас были моменты. Это игра. «Магнитка» своими моментами воспользовалась. Ключевых моментов много в игре. Получается, что сегодня они свои использовали.

– Что «Магнитка» противопоставила такого, что не смогли «Авангард», «Трактор» и «Автомобилист»?

– Эта команда играла в финале, стиль игры у них остался такой же. Хорошо, надежно играют, ждут ошибок, опасно контратакуют, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».