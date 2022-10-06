Кадейкин об удалении Мухамадуллина до конца матча: «Случайность. Шакир подбивал клюшку, она застряла между ног, бывает»

прокомментировал удаление в игре с «Металлургом».

– В концовке матча пошел очень открытый хоккей. Это произошло сознательно, исходя из логики игры?

– Были хорошие скорости, хоккей был очень быстрым. Не хотелось сбавлять оборотов в концовке, что мы, что «Магнитка» создавали моменты и допускали ошибки.

– По ощущениям, это самый бодрый матч сезона по концентрации моментов. Согласны ли вы с таким утверждением?

– Конечно, это была очень быстрая игра. И соперник заставлял нас принимать быстрые решения, и мы старались не отставать и даже повышать темп.

– Как на игру повлияло удаление Шакира Мухамадуллина? Вы чувствуете, что правила ужесточили, и теперь стало гораздо проще получить удаление?

– Это колющий удар, за такое всегда давали пять минут. Ничего удивительного.

Сейчас есть видеоповторы, все отсматривается. Если раньше судьи могли такое пропустить, то сейчас контроль стал более жестким.

– За короткое время у вашей команды уже второе удаление за грубую игру. Это случайность?

– Конечно, случайность. Шакир подбивал клюшку, она застряла между ног, такое бывает, – сказал нападающий .

Защитник «Салавата» Мухамадуллин получил 5+20 за удар Юрову клюшкой между ног. «Металлург» забил один гол в большинстве