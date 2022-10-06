Защитник «Салавата» Мухамадуллин получил 5+20 за удар Юрову клюшкой между ног. «Металлург» забил один гол в большинстве
Шакир Мухамадуллин был удален за удар клюшкой между ног.
20-летний защитник «Салавата Юлаева» получил большой дисциплинарный штраф до конца игры в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Металлурга».
В первом периоде у борта в зоне магнитогорцев Мухамадуллин нанес удар Даниле Юрову клюшкой между ног.
После видеопросмотра игрового момента арбитры удалили хоккеиста уфимского до конца матча.
«Металлург» забросил одну шайбу по ходу 5-минутного большинства – отличился Никита Коростелев.
Комментарии