Защитник «Салавата» Мухамадуллин получил 5+20 за удар Юрову клюшкой между ног. «Металлург» забил один гол в большинстве

был удален за удар клюшкой между ног.

20-летний защитник получил большой дисциплинарный штраф до конца игры в матче Фонбет чемпионата против .

В первом периоде у борта в зоне магнитогорцев Мухамадуллин нанес удар клюшкой между ног.

После видеопросмотра игрового момента арбитры удалили хоккеиста уфимского до конца матча.

«Металлург» забросил одну шайбу по ходу 5-минутного большинства – отличился Никита Коростелев.