Защитник «Салавата» Мухамадуллин получил 5+20 за удар Юрову клюшкой между ног. «Металлург» забил один гол в большинстве

Теги Салават Юлаев Металлург Мг видео КХЛ Шакир Мухамадуллин Данила Юров Хоккей

Шакир Мухамадуллин был удален за удар клюшкой между ног.

20-летний защитник «Салавата Юлаева» получил большой дисциплинарный штраф до конца игры в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Металлурга».

В первом периоде у борта в зоне магнитогорцев Мухамадуллин нанес удар Даниле Юрову клюшкой между ног.

После видеопросмотра игрового момента арбитры удалили хоккеиста уфимского до конца матча.

«Металлург» забросил одну шайбу по ходу 5-минутного большинства – отличился Никита Коростелев.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные