Вайсфельд о матчах НХЛ в Чехии и российских игроках: «Гашек попиарился на этой теме, и все остались довольны»

Леонид Вайсфельд высказался о решении НХЛ привезти российских игроков в Чехию.

«Нэшвилл» и сыграют в Праге 7 и 8 октября. В составе команд в европейскую поездку отправились два российских хоккеиста: («Сан-Хосе») и ( ).

– Давление, которое, очевидно, будет во время матчей, ребятам не помешает?

– Да, возможно, будут свистеть или даже кричать кто‑то из особо одаренных. Но ведь эти ребята дошли до уровня НХЛ, они привыкли играть под давлением, они по ходу сезона не меньше 82 раз выходят на 15‑тысячные стадионы, полные людей, а пресса их жизнь рассматривает под микроскопом.

Да, какой‑то Гашек что‑то сказал, но для них это вообще ни о чем.

– Гашек вообще много говорит в последнее время. К нему стоит относиться уже не как к хоккейной легенде, а как к начинающему политику?

– Да, все так и есть. Думаю, Гашек как опытный хоккеист и сам все прекрасно понимал. Так, попиарился на этой теме, и все остались довольны.

– Можно сказать, что НХЛ в данной ситуации ведет себя образцово, и другим федерациям и лигам нужно брать с них пример?

– Откровенно говоря, я бы удивился, если бы они как‑то по‑другому себя повели. У НХЛ было два выхода: либо вообще отказаться от поездки, либо ехать всем. Ведь это очень важный момент для команды. Сплоченность коллектива – одна из основополагающих вещей в хоккее. Если и ехать, то только всем вместе, – заявил бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

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