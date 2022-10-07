Ягр ушел от ответа на вопрос о словах Гашека про россиян в матче НХЛ в Праге: «Что-то слышал, но не знаю...»

ушел от ответа на вопрос о словах Гашека про россиян в матче НХЛ в Праге.

Форварды Яков Тренин ( ) и Евгений Свечников ( ) прибыли в столицу Чехии, где их команды откроют регулярный чемпионат НХЛ двумя матчами.

Министерство иностранных дел Чехии заявляло, что россиянам не должны выдавать визы для въезда в страну, но в итоге вопрос был урегулирован.

– Что скажете о словах ? Он публично выступал против матчей НХЛ в Праге из-за того, что в командах есть россияне?

– Команды НХЛ уже здесь. Я не знаю, какие будут составы... Что-то слышал, но не знаю... – сказал второй бомбардир в истории НХЛ.