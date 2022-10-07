Ягр ушел от ответа на вопрос о словах Гашека про россиян в матче НХЛ в Праге: «Что-то слышал, но не знаю...»
Яромир Ягр ушел от ответа на вопрос о словах Гашека про россиян в матче НХЛ в Праге.
Форварды Яков Тренин («Нэшвилл») и Евгений Свечников («Сан-Хосе») прибыли в столицу Чехии, где их команды откроют регулярный чемпионат НХЛ двумя матчами.
Министерство иностранных дел Чехии заявляло, что россиянам не должны выдавать визы для въезда в страну, но в итоге вопрос был урегулирован.
– Что скажете о словах Доминика Гашека? Он публично выступал против матчей НХЛ в Праге из-за того, что в командах есть россияне?
– Команды НХЛ уже здесь. Я не знаю, какие будут составы... Что-то слышал, но не знаю... – сказал второй бомбардир в истории НХЛ.
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