Ягр ушел от ответа на вопрос о словах Гашека про россиян в матче НХЛ в Праге: «Что-то слышал, но не знаю...»

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Яромир Ягр ушел от ответа на вопрос о словах Гашека про россиян в матче НХЛ в Праге. 

Форварды Яков Тренин («Нэшвилл») и Евгений Свечников («Сан-Хосе») прибыли в столицу Чехии, где их команды откроют регулярный чемпионат НХЛ двумя матчами. 

Министерство иностранных дел Чехии заявляло, что россиянам не должны выдавать визы для въезда в страну, но в итоге вопрос был урегулирован

– Что скажете о словах Доминика Гашека? Он публично выступал против матчей НХЛ в Праге из-за того, что в командах есть россияне?

– Команды НХЛ уже здесь. Я не знаю, какие будут составы... Что-то слышал, но не знаю... – сказал второй бомбардир в истории НХЛ. 

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