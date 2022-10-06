Щитов о Гашеке: «Печально, что он смешивает спорт с политикой. НХЛ – мощная лига, там не будут идти у него на поводу»

Теги Сборная России по хоккею Нэшвилл Сан-Хосе Никита Щитов Доминик Гашек НХЛ Кубок мира Евгений Свечников Политика Яков Тренин NHL Global Series Хоккей

Никита Щитов поделился мнением о высказываниях Доминика Гашека.

Бывший вратарь сборной Чехии выступает против участия россиян в пражских матчах лиги.

«Нэшвилл» и «Сан-Хосе» сыграют в Праге 7 и 8 октября. В составе команд в европейскую поездку отправились два российских хоккеиста: Евгений Свечников («Сан-Хосе») и Яков Тренин («Нэшвилл»).

– Гашек лезет во власть, поставил себе цель отстранить российских игроков и идет до конца. Но ничего общего со спортом это не имеет. Очень печально, что он смешивает спорт с политикой.

Да, Гашек был великий хоккеист, но как человек – не очень. Надеюсь, что он в скором времени успокоится. НХЛ – мощная лига и идти на поводу у Гашека там не будут.

– НХЛ показала, что она вне политики?

– В НХЛ сказали, что или команды в полном составе едут, или не едет никто. Кубок мира они еще собираются с россиянами проводить. Пока непонятно только, как команда будет называться – сборная России или Российские спортсмены. По крайней мере, в НХЛ к нашим игрокам относятся нормально и ни у кого на поводу не идут, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

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