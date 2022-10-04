Гашек о матчах НХЛ в Праге: «МИД Чехии не хочет, чтобы российские хоккеисты играли. У лиги 4 дня, чтобы показать свои ценности»

Теги Нэшвилл Сан-Хосе Доминик Гашек НХЛ Евгений Свечников Политика Яков Тренин Хоккей

Доминик Гашек заявил о нежелании чешских властей видеть российских хоккеистов в Чехии.

7 и 8 октября «Сан-Хосе» дважды сыграет с «Нэшвиллом» в Праге в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

В составе команд в европейскую поездку отправились два российских хоккеиста: Евгений Свечников («Сан-Хосе») и Яков Тренин («Нэшвилл»).

«Через четыре дня в Праге состоится матч НХЛ. Хочу сообщить всем любителям НХЛ, что руководство лиги не желает уважать позицию нашего МИД.

Наше министерство не хочет, чтобы российские хоккеисты играли в Праге.

У НХЛ есть четыре дня, чтобы решить и сказать нам, каких ценностей они придерживаются», – написал бывший вратарь сборной Чехии.

Ранее сообщалось, что вопрос участия российских игроков в матчах лиги в Чехии урегулирован

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