Гашек о матчах НХЛ в Праге: «МИД Чехии не хочет, чтобы российские хоккеисты играли. У лиги 4 дня, чтобы показать свои ценности»

заявил о нежелании чешских властей видеть российских хоккеистов в Чехии.

7 и 8 октября дважды сыграет с в Праге в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

В составе команд в европейскую поездку отправились два российских хоккеиста: («Сан-Хосе») и Яков Тренин («Нэшвилл»).

«Через четыре дня в Праге состоится матч НХЛ. Хочу сообщить всем любителям НХЛ, что руководство лиги не желает уважать позицию нашего МИД.

Наше министерство не хочет, чтобы российские хоккеисты играли в Праге.

У есть четыре дня, чтобы решить и сказать нам, каких ценностей они придерживаются», – написал бывший вратарь сборной Чехии.

Ранее сообщалось, что вопрос участия российских игроков в матчах лиги в Чехии урегулирован.