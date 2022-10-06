Плющев о главной проблеме «Авангарда»: «Решения на самом верху принимают не совсем хоккейные люди»

назвал главную проблему «Авангарда».

– На мой взгляд, главная проблема Омска в том, что решения принимают на самом верху не совсем хоккейные люди. Это выразилось в селекции, когда была набрана разношерстная и малофункциональная группа игроков. И это выразилось в том, что эти люди не увидели абсурдность уфимского матча и не попробовали его перенести. И от этой нехоккейности – все проблемы. Одно дело – построить стадион, другое, более тонкое – команду.

– О каких малофункциональных игроках речь?

– Видел многие матчи , от каждого оставалось не цельное впечатление. То одна группа хоккеистов играла, то другая, то один был не в духе, то другой. В свое время проходил это в одном из своих клубов, когда некоторые хоккеисты и их агенты ходили на самый верх и ныли. Как следствие – развал команды и последующая деградация именно этих игроков.

Фамилии? Многое уже сказано о вратарях – Галимове и Демченко, ни один, увы, не тянет на первый номер. После отказа от своих услуг со стороны СКА надеялся увидеть по-спортивному злого Ткачева, но пока он, к сожалению, пребывает в прежней роли и не реализует свой талант. То же относится к легионерам – один матч играют, другой проводят на выпрямленных ногах...

– Вы ничего не сказали о Рябыкине.

– Догадываясь о всех подводных течениях, с интересом слежу за его работой. Тренерская жилка у Рябыкина однозначно есть, он не мягкая игрушка. Видна твердая рука, за словом в карман не лезет, бывают и ошибки. Сегодня в нашем хоккее царствует мягкотелость, и людей со своим мнением немного...

Судя по тому, что происходит, понимаю, что селекция прошла мимо Рябыкина. Более того, не делается оперативных попыток ему помочь: усиливаются все, включая таких аутсайдеров, как «Трактор» или «Нефтехимик», но в «Авангарде» трансферов нет. Это показательно.

Думаю, если Рябыкин выберется из этой ситуации, то с бесценным опытом. Как говорится, за одного такого битого сто небитых будут давать.

– Он выберется?

– Шанс есть. Но, учитывая омскую специфику, небольшой, – сказал заслуженный тренер России.